Тихановская считает заявления Лукашенко «запугиванием народа»

К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права. Президенту уже никто не верит.
Светлана Тихоновская (цитата по агентству Delfi)
Она также убеждена, что если военным дадут приказ разогнать мирных протестующих, они его не исполнят.
«Это будет преступлением со стороны армии, если будет выполнять такой преступный приказ против белорусского народа, они ведь тоже граждане Беларуси, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают», — сказала политик.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране используют сценарий цветных революций и распорядился принять «самые жесткие меры» для наведения порядка в государстве.