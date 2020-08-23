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13:19 (мск), источник: РБК

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Состояние Юлии Тимошенко оценивают как тяжелое, сообщила ее пресс-секретарь. По данным источников «РБК-Украина», коронавирусом также заболела дочь политика.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:27 MSK, 23.08
Инфицировано956 749+4 852
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5118
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Скончалось16 383+73
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Выздоровело14 937 224+205 924
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Источник: AP 2020

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-секретаря политика Марину Сороку.

«Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — сообщила Сорока.

«РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что коронавирус также подтвердили у дочери Тимошенко Евгении и ее мужа Артура Чечеткина.
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На странице самой Тимошенко в Facebook сегодня размещено поздравление с Днем украинского флага, который отмечается 23 августа, но никакой информации о болезни нет.

Согласно последним данным украинского Минздрава, всего в стране коронавирусом заразились 104,9 тыс. человек. Из них 52,2 тыс. выздоровели, число смертельных случаев составляет 2,2 тыс. За последние сутки на Украине было подтверждено 1,9 тыс. новых случаев заражения.

Накануне, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна не может самостоятельно создать вакцину от коронавируса, поскольку для этого нет требуемого технического оборудования и лабораторий. По его словам, Украина сможет наладить у себя массовое производство вакцин, только если договорится со странами, где они создаются.

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