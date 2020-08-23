13:19 (мск), источник: РБК
Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
Состояние Юлии Тимошенко оценивают как тяжелое, сообщила ее
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, сообщает «Униан» со ссылкой на
«Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — сообщила Сорока.
На странице самой Тимошенко в Facebook сегодня размещено поздравление с Днем украинского флага, который отмечается 23 августа, но никакой информации о болезни нет.
Согласно последним данным украинского Минздрава, всего в стране коронавирусом заразились 104,9 тыс. человек. Из них 52,2 тыс. выздоровели, число смертельных случаев составляет 2,2 тыс. За последние сутки на Украине было подтверждено 1,9 тыс. новых случаев заражения.
Накануне, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна не может самостоятельно создать вакцину от коронавируса, поскольку для этого нет требуемого технического оборудования и лабораторий. По его словам, Украина сможет наладить у себя массовое производство вакцин, только если договорится со странами, где они создаются.