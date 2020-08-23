Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
16В Бейруте произошел сильный взрыв
11Названы лучшие орнитологические фото года
19:22 (мск), источник: Газета.Ру

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую после отъезда в Литву

На экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могли оказывать давление, чтобы она призывала белорусов к протестам, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр обратил внимание, что она делает свои заявления на английском языке, что может говорить об адресате этих обращений. Штаб Тихановской тем временем продолжает настаивать на повторном проведении выборов в Белоруссии.

Источник: AP 2020

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что на бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могли надавить, чтобы она после отъезда из республики продолжала призывать сограждан к протестам.

Читайте также
Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Глава МИДа напомнил, что Тихановская уехала в Литву, «объявив, что хочет заниматься семейными делами, заботиться о детях».

«Но, видимо, ей не разрешили успокоиться на этом, и она стала делать политические заявления, причем достаточно такие жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке. То есть адресат, в том числе, может быть, и главный адресат, находится в западном направлении», — заявил Лавров в ходе форума «Территория смыслов», трансляция которого велась на его YouTube-канале.

Как считает Лавров, цель всего этого — «не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию».

По его мнению, ситуацию в Белоруссии пытаются «перевести на украинский сценарий».

«Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы была кровь, спровоцировать реакцию силовиков белорусских, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций, — в общем, украинский сценарий. Мы считаем это преступным», — подчеркнул Лавров.

Читайте также
Тихановская считает заявления Лукашенко «запугиванием народа»

Кроме того, он прокомментировал политическую программу Тихановской. По словам министра, в ней содержится «ряд лозунгов, которые не носят конструктивного характера и едва ли нацелены на продвижение национального согласия».

Глава ведомства обратил внимание, что на сайте Тихановской полностью программа появилась только на белорусском языке, поскольку авторы понимали ее провокационность и неприемлемость для русскоговорящих граждан.

Накануне стало известно, что 24 августа Тихановская встретится с первым замгоссекретаря США Стивеном Бигэном. Как уточнили в команде Тихановской, встреча пройдет в Литве, куда экс-кандидат переехала после прошедших в Белоруссии выборов главы государства. Как отмечает Reuters, Бигэн также планирует посетить Россию, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.

Тихановская ранее опубликовала в YouTube новое видеообращение, в котором призвала рабочих белорусских предприятий продолжать и расширять забастовки.

Работники «Беларуськалия», «МТЗ», «Гродно азота» и других предприятий! Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности.
Светлана Тихановская

Политик подчеркнула, что сограждане не должны «вестись на запугивания» и объединяться, чтобы заставить «закрывшуюся в своих дворцах власть» услышать голоса протестующих, которые эта власть «украла». Тихановская назвала забастовки легальным и эффективным методом борьбы.

Ее штаб уже подал жалобу в Верховный суд о непризнании результатов голосования на выборах президента Белоруссии 9 августа. По данным информационного ресурса «Наша Нива», заявление подали адвокат Максим Знак и Ольга Ковалькова — доверенное лицо Тихановской. Истцы требуют признать выборы недействительными и отменить решение ЦИК от 14 августа нынешнего года о том, что победу на них одержал Александр Лукашенко.

Читайте также

Как утверждают заявители, они представили суду «тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования».

По их словам, главное нарушение — это фальсификация итоговых протоколов голосования.

Представитель Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии Мария Колесникова заявила, что оппоненты президента Александра Лукашенко в ближайшее время намерены добиваться проведения повторных выборов главы государства.

«Полномочия действующего президента истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей», — цитирует Колесникову interfax.by.

Кристина Сизова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Милонов заявил, что Стивен Фрай «промаркировал» протестующих в Белоруссии
Врач опроверг информацию об отравлении Навального
Иран: после первой ракеты пассажиры украинского Boeing были живы
Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках
В ВОЗ дали новый прогноз по второй волне коронавируса
Фермер нашел посреди поля сейф с запиской
Человечество исчерпало годовой запас ресурсов
«Спартак» принимает «Локомотив» в московском дерби (трансляция)
Hi-Tech
1500 смертей, 500 млн ущерба. Как взрыв «удобрений» уничтожил Техас-Сити Взрыв, произошедший 4 августа 2020 года в Бейруте, может войти в список крупнейших техногенных катастроф
Горячие темы на Авто
Лёха держись . 338
Приложение с предоставление фото фиксации нарушения ПДД. 151
YLETАЙ - 2020. 133
Достали 131
Кино
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили От девочки с Рублевки до дворничихи из Узбекистана: вспоминаем самые яркие образы очаровательной актрисы, сумевшей покорить своей улыбкой сердца киноманов и телезрителей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Когда школьников будут переводить на дистанционку Сейчас COVID-19 выявляют у 25–30 школьников в сутки
Леди
10 самых красивых платьев: где купить дешевые (фото) Мы нашли 10 лучших моделей для любой фигуры
Новости партнеров
Область без пожаров. Грамотные действия Кобзева привели к результату
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Ситуация с вирусом в стране изменилась
Какой будет зима-2021: синоптики назвали самый суровый месяц
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь