19:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Силовики перекрыли путь протестующим около резиденции Лукашенко
В Минске сотрудники ОМОНа перекрыли путь участникам протестного марша возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает
Около Дворца Независимости наращивают оцепление. В акции принимают участие свыше 100 тыс. человек. СМИ передают, что рядом с дворцом приземлился белый вертолет с
Сторонники и противники действующего президента Александра Лукашенко направились в сторону площади Государственного флага неподалеку от резиденции президента. Площадь оцеплена, на месте находится ОМОН и спецтехника. Протестующие подходят к оцеплению, но сохраняют дистанцию.
Акция началась на площади Независимости в Минске. Затем протестующие выдвинулись к гостинице «Планета», которая находится напротив стелы «Минск — город-герой». Саму стелу оцепили военные — министр обороны республики ранее призывал не нарушать порядок возле мемориалов и памятников защитникам Отечества.
Протестные акции в Белорусии не прекращаются с 9 августа, когда в республике прошли президентские выборы. Победу с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Оппозиция с результатами не согласна и считает победителем Светлану Тихановскую.