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19:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Силовики перекрыли путь протестующим около резиденции Лукашенко

В Минске сотрудники ОМОНа перекрыли путь участникам протестного марша возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».

Источник: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Около Дворца Независимости наращивают оцепление. В акции принимают участие свыше 100 тыс. человек. СМИ передают, что рядом с дворцом приземлился белый вертолет с красно-зеленым флагом. Предположительно, это вертолет Лукашенко.

Сторонники и противники действующего президента Александра Лукашенко направились в сторону площади Государственного флага неподалеку от резиденции президента. Площадь оцеплена, на месте находится ОМОН и спецтехника. Протестующие подходят к оцеплению, но сохраняют дистанцию.

Telegram-канал «NEXTA Live», координирующий протест, призвал участников акции не приближаться к оцеплению. «Наилучшее решение сейчас — разойтись и вернуться на площади Октюбрьскую и Независимости! Для желающих — можно продолжить протесты в ваших районах, а также вешать флаги!» — говорится в сообщении.

Акция началась на площади Независимости в Минске. Затем протестующие выдвинулись к гостинице «Планета», которая находится напротив стелы «Минск — город-герой». Саму стелу оцепили военные — министр обороны республики ранее призывал не нарушать порядок возле мемориалов и памятников защитникам Отечества.

Протестные акции в Белорусии не прекращаются с 9 августа, когда в республике прошли президентские выборы. Победу с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Оппозиция с результатами не согласна и считает победителем Светлану Тихановскую.

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