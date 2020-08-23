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20:22 (мск), источник: Daily Storm

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с «Калашниковым»

Президента Белоруссии сопровождали вооруженные люди.

Источник: РИА "Новости"

Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в свою минскую резиденцию во время массовых протестов, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». На опубликованном видео можно увидеть, что президент страны носит бронежилет и держит в руках автомат Калашникова. Ранее ряд СМИ опубликовали видео, на котором правительственный вертолет направлялся к Дворцу независимости.

На кадрах можно увидеть, как Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в руке и в бронежилете. У встречавших его вооруженных людей глава государства спросил: «Там никого не осталось?».

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Примерно за полчаса до публикации этих видео многие белорусские СМИ опубликовали видео пролетающего над столицей государственного вертолета, направлявшегося к Дворцу независимости. Некоторые из них предположили, что белорусского лидера будут эвакуировать. По данным Telegram-канала «Пул Первого», именно на этом вертолете Лукашенко прилетел в свою резиденцию.

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Ранее в Минске прошла массовая несогласованная акция оппозиции под лозунгом «Марш новой Беларуси». По данным белорусских СМИ, количество участников митинга превысило 50 тысяч человек, по некоторым вариантам, оно составило более 100 тысяч человек.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, которые перерастали в беспорядки. Для разгона протестующих местные силовики применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Белорусские власти считают, что акции инициируют и направляют из-за рубежа, в частности из Польши и Литвы.

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14 августа ЦИК страны объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. В этот же день Тихановская инициировала создание координационного совета для мирной передачи власти в Белоруссии.

По этому факту прокуратура республики возбудила уголовное дело.

По словам генпрокурора Александра Конюка, деятельность организации направлена на «причинение вреда национальной безопасности» и подпадает под статью 361 УК Республики Беларусь.

Егор Латышев

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