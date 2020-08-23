20:22 (мск), источник: Daily Storm
Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с «Калашниковым»
Президента Белоруссии сопровождали вооруженные люди.
Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в свою минскую резиденцию во время массовых протестов, сообщил
На кадрах можно увидеть, как Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в руке и в бронежилете. У встречавших его вооруженных людей глава государства спросил: «Там никого не осталось?».
Примерно за полчаса до публикации этих видео многие белорусские СМИ опубликовали видео пролетающего над столицей государственного вертолета, направлявшегося к Дворцу независимости. Некоторые из них предположили, что белорусского лидера будут эвакуировать. По данным
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По словам генпрокурора Александра Конюка, деятельность организации направлена на «причинение вреда национальной безопасности» и подпадает под статью 361 УК Республики Беларусь.
Егор Латышев