Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
16В Бейруте произошел сильный взрыв
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
20:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден заявил о готовности быть президентом два срока

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что в случае победы на выборах готов занимать пост главы государства два срока. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, передает РИА Новости.

Источник: AP 2020

По словам Байдена, возраст не стал бы для него помехой.

Читайте также
«Серьезные издержки»: чем обернется возможная победа Байдена над Трампом

«Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, это обоснованный вопрос, но я могу лишь сказать американцам: вы увидите», — сказала он, добавив, что «безусловно» открыт для возможности пойти на второй срок и проработать на посту президента восемь лет.

Ранее американское издание Washington Examiner сообщило, что произнесенные Байденом слова в заключение речи в ходе съезда Демократической партии практически полностью повторяют фразу известного канадского политика Джека Лэйтона. Завершая речь, Байден сказал: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы». Похожие слова Лэйтон написал в 2011 году.

В ходе своего выступления Байден также согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Зеленский назвал способ «вернуть» Крым быстрее
Назван основной диагноз Навального
Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую
Иран: после первой ракеты пассажиры украинского Boeing были живы
Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию
В ВОЗ дали новый прогноз по второй волне коронавируса
Фермер нашел посреди поля сейф с запиской
Человечество исчерпало годовой запас ресурсов
«Спартак» принимает «Локомотив» в московском дерби (трансляция)
Здоровье
15 полезных вещей с AliExpress в пределах 300 рублей Поднять настроение, отследить состояние здоровья, выглядеть лучше — за смешные деньги.
Hi-Tech
1500 смертей, 500 млн ущерба. Как взрыв «удобрений» уничтожил Техас-Сити Взрыв, произошедший 4 августа 2020 года в Бейруте, может войти в список крупнейших техногенных катастроф
Горячие темы на Авто
Лёха держись . 338
Приложение с предоставление фото фиксации нарушения ПДД. 151
YLETАЙ - 2020. 137
Достали 131
Кино
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили От девочки с Рублевки до дворничихи из Узбекистана: вспоминаем самые яркие образы очаровательной актрисы, сумевшей покорить своей улыбкой сердца киноманов и телезрителей
Новости партнеров
Как и куда ФБК потратил почти 19 млн рублей пожертвований (видео)
Август в России начался с пожаров и смерчей
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Область без пожаров. Грамотные действия Кобзева привели к результату
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Леди
10 самых красивых платьев: где купить дешевые (фото) Мы нашли 10 лучших моделей для любой фигуры
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь