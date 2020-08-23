Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
8Самый яркий звездопад года
23:07 (мск), источник: Известия

Депутат Госдумы объяснил появление Лукашенко с автоматом

Первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий предположил, что появившийся с автоматом в руках президент Белоруссии Александр Лукашенко своим видом хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций».

Источник: AFP 2020

По мнению Водолацкого, опубликованные в Сети кадры с вооруженным белорусским лидером могли быть взяты с последних военных учений, так как Лукашенко всегда появляется перед солдатами в форме. Так он демонстрирует им, что такой же защитник страны.

Читайте также
Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с «Калашниковым»

«Поэтому ассоциация и показ сегодня Лукашенко и его окружения с автоматом — это показ того, что за Белоруссию, за свою землю президент будет драться… против организаторов всяких “оранжевых” революций», — заявил он «РИА Новости» в воскресенье, 23 августа.

Также Водолацкий отметил, что большая часть людей, которые вышли на площадь Независимости с требованием перемен в стране в воскресенье, являются работниками «Беларускалия». Однако если подобные акции не прекратятся, то ближайшим изменением будет закрытие предприятия.

«Если в ближайшее время это не прекратится, то перемены будут — это закрытие предприятия, рост безработных и многие вытекающие отсюда последствия. Поэтому Лукашенко, как символ того, что нельзя сдавать свою страну, взял в руки в автомат», — заключил он.

Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой президент страны Александр Лукашенко выходит из вертолета, приземлившегося на территории Дворца независимости. На опубликованных кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. Также рядом с ним находился вооруженный охранник.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Сибирский характер: что скрывают заповедные земли Хакасии
Женское мясо: кровавые особенности национального балета
Евросоюз признал необходимость контактов с Лукашенко
В Грузии при падении автобуса с обрыва погибли 17 человек
В ВОЗ дали новый прогноз по второй волне коронавируса
Фермер нашел посреди поля сейф с запиской
«ПСЖ» играет с «Баварией» в финале Лиги чемпионов (трансляция)
Иран: после первой ракеты пассажиры украинского Boeing были живы
Здоровье
15 полезных вещей с AliExpress в пределах 300 рублей Поднять настроение, отследить состояние здоровья, выглядеть лучше — за смешные деньги.
Hi-Tech
Полезная хитрость на AliExpress, о которой надо знать Как сэкономить деньги
Горячие темы на Авто
Лёха держись . 340
YLETАЙ - 2020. 180
Приложение с предоставление фото фиксации нарушения ПДД. 151
Достали 132
Кино
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили От девочки с Рублевки до дворничихи из Узбекистана: вспоминаем самые яркие образы очаровательной актрисы, сумевшей покорить своей улыбкой сердца киноманов и телезрителей
Новости партнеров
Ни один кавказец не ест грибы. Удивитесь, когда узнаете почему
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Ни одна подлодка в мире не может превзойти наш "Ясень". И вот почему
Случайно увидела соседку-казашку без платка. Ни у одной женщины такого нет
Gnezdo.ru
Затронет всех в России. Что задумал Мишустин
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь