Депутат Госдумы объяснил появление Лукашенко с автоматом

По мнению Водолацкого, опубликованные в Сети кадры с вооруженным белорусским лидером могли быть взяты с последних военных учений, так как Лукашенко всегда появляется перед солдатами в форме. Так он демонстрирует им, что такой же защитник страны.
«Поэтому ассоциация и показ сегодня Лукашенко и его окружения с автоматом — это показ того, что за Белоруссию, за свою землю президент будет драться… против организаторов всяких “оранжевых” революций», — заявил он «РИА Новости» в воскресенье, 23 августа.
Также Водолацкий отметил, что большая часть людей, которые вышли на площадь Независимости с требованием перемен в стране в воскресенье, являются работниками «Беларускалия». Однако если подобные акции не прекратятся, то ближайшим изменением будет закрытие предприятия.
«Если в ближайшее время это не прекратится, то перемены будут — это закрытие предприятия, рост безработных и многие вытекающие отсюда последствия. Поэтому Лукашенко, как символ того, что нельзя сдавать свою страну, взял в руки в автомат», — заключил он.
Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой президент страны Александр Лукашенко выходит из вертолета, приземлившегося на территории Дворца независимости. На опубликованных кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. Также рядом с ним находился вооруженный охранник.