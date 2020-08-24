05:04 (мск), источник: ТАСС
Трамп будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая
Он отметил также, что США теряют сотни миллиардов долларов, ничего не получая от Китая.
Трампу был задан вопрос о том, как он будет проводить политику в отношении Китая в случае победы на выборах. «По сути, вы спрашиваете, разъединимся ли мы», — отметил Трамп. «Это очень интересный вопрос. Потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги», — отметил Трамп. «Мы теряем сотни миллиардов долларов, ничего не получая от Китая», — считает он.
«Если они не будут вести себя с нами надлежащим образом, я бы определенно подумал, я бы определенно сделал это», — добавил Трамп.
Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась в условиях пандемии. Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. При этом заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании