07:19 (мск), источник: Известия
Помощник Трампа Конуэй объявила о своем уходе из Белого дома
Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила 24 августа, что до конца месяца покинет Белый дом, чтобы сосредоточиться на своей семье.
Отмечается, что Конуэй озвучила свое решение американскому лидеру Дональду Трампу ранее в воскресенье.
«Это полностью мой выбор и моя инициатива. Со временем я объявлю о планах на будущее. А пока для моих любимых детей будет меньше драмы и больше мамы», — цитирует ее заявление The Washington Post.
Примечательно, что в этот же день супруг Конуэй также сообщил о своем намерении проводить больше времени с семьей и уходе из республиканского комитета The Lincoln Project, целью которого является предотвращение переизбрания Трампа.
Келлиэнн Конуэй известна как одна из самых преданных защитниц республиканца Дональда Трампа, пишет издание. Она возглавляла его избирательный штаб на президентских выборах в 2016 году. А сразу после победы Трамп назначил ее своим советником.