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10:45 (мск), источник: ТАСС

Австрия высылает российского дипломата

ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/ — Австрия высылает российского дипломата, сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в МИД республики. Внешнеполитическое ведомство утверждает, будто действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Источник: AP 2020

«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — отметил официальный представитель МИД Австрии на просьбу прокомментировать утверждения австрийской прессы.

В МИД Австрии не стали комментировать корреспонденту ТАСС подробности и обстоятельства дела. ТАСС пока не располагает комментарием российской стороны.

В понедельник издание Kronen Zeitung сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.

По утверждению Kronen Zeitung, российский дипломат подозревается в сборе информации через гражданина Австрии на одном из австрийских высокотехнологичных предприятий.

Австрийский гражданин самостоятельно сообщил своему руководству о шпионской деятельности на предприятии и назвал российского дипломата своим куратором.

Россиянин отказался от показаний и сослался на свой дипломатический иммунитет, утверждает издание.

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