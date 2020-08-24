Австрия высылает российского дипломата

«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — отметил официальный представитель МИД Австрии на просьбу прокомментировать утверждения австрийской прессы.
В МИД Австрии не стали комментировать корреспонденту ТАСС подробности и обстоятельства дела. ТАСС пока не располагает комментарием российской стороны.
В понедельник издание Kronen Zeitung сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.
По утверждению Kronen Zeitung, российский дипломат подозревается в сборе информации через гражданина Австрии на одном из австрийских высокотехнологичных предприятий.
Австрийский гражданин самостоятельно сообщил своему руководству о шпионской деятельности на предприятии и назвал российского дипломата своим куратором.
Россиянин отказался от показаний и сослался на свой дипломатический иммунитет, утверждает издание.