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11:14 (мск), источник: Известия

В оперштабе заявили об отсутствии новостей по возобновлению авиаперевозок

Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили 24 августа в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Источник: Известия
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«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в этот же день источники «Известий» рассказали, что российские власти готовят к 25 августа новый список стран для возобновления полетов. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта. До августа выполнялись только вывозные рейсы для доставки российских и зарубежных граждан на родину, а также единичные рейсы «Аэрофлота» во Франкфурт, Рим, Лондон и другие крупные города для лиц, имеющих вид на жительство в странах прилета.

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С 1 августа российские власти возобновили регулярные авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы из России на курорты Турции: Анталью, Даламан и Бодрум. А с 15 августа восстановили регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз). Правда, полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.

В Росавиации не стали комментировать вопрос возобновления международного воздушного сообщения — его обсуждение осуществляется в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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