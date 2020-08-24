11:14 (мск), источник: Известия
В оперштабе заявили об отсутствии новостей по возобновлению авиаперевозок
Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили 24 августа в секретариате
«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Ранее в этот же день источники «Известий» рассказали, что российские власти готовят к 25 августа новый список стран для возобновления полетов. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
Россия
С 1 августа российские власти возобновили регулярные авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы из России на курорты Турции: Анталью, Даламан и Бодрум. А с 15 августа восстановили регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз). Правда, полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.
В Росавиации не стали комментировать вопрос возобновления международного воздушного сообщения — его обсуждение осуществляется в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.