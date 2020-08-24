Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — сказал он.
Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология. «И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — заявил президент.
Он также призвал активно начинать учебный год, чего бы это ни стоило.
«Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем», — сказал Лукашенко.
Ранее президент требовал, чтобы предприятия увольняли бастующих работников и без права восстановления на работе.