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12:28 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей, Kоторые поддержали акции оппозиции. Он сказал это, заслушав доклад министра образования Игоря Карпенко, передает «БелТА».

Источник: AP 2020

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — сказал он.

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Лукашенко потребовал уволить поддержавших протесты учителей

Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология. «И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — заявил президент.

Он также призвал активно начинать учебный год, чего бы это ни стоило.

«Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем», — сказал Лукашенко.

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