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14:32 (мск), источник: РИА Новости

Путин не участвовал в переговорах по отправке Навального в Германию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в переговорах по отправке Алексея Навального в немецкую клинику, это не его прерогатива, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Нет, это абсолютно не прерогатива президента. Это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, принимал ли президент участие в переговорах о доставке Навального из Омска в ФРГ.

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Он добавил, что никакого повода для международных переговоров также не было. «Здесь нет никакого повода для международных переговоров. Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, связанные с формальностями, связанными с вылетом, были решены очень быстро. Собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», — подчеркнул Песков.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП № 1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.

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