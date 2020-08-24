13:11 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле пообещали ответ на высылку российского дипломата из Австрии
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия ответит на высылку своего дипломата из Австрии традиционно по принципу зеркальных действий, заявил
«Это в министерство иностранных дел. Традиционно министерство иностранных дел реагирует. Вы знаете там, наш посол уже сказал о традиционном принципе зеркальных действий, так или иначе будет отвечено», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высылку российского дипломата из Вены.
Ранее в понедельник австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата.
В посольстве России в Австрии РИА Новости сообщили, что зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Вены не заставит себя ждать, и отметили, что решение властей Австрии ущербно для конструктивных двусторонних отношений.