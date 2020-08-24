FT: Трамп хочет одобрить вакцину от коронавируса до президентских выборов

По словам источников, речь идет о вакцине, разрабатываемой Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca. Ей еще только предстоит пройти третий этап клинических испытаний. Разработчикам вакцины удалось найти 10 тыс. добровольцев в США, но для завершения тестов и получения одобрения регулятора компании необходимо провести тесты среди 30 тыс. пациентов. Завершиться же третий этап испытаний должен только поздней осенью.
Однако, как заверяют источники, в ходе одной из встреч глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и министр финансов Стивен Мнучин рассказали спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что Дональд Трамп хочет значительно ускорить процесс регистрации вакцины, воспользовавшись выдачей разрешения на экстренное использование от Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA).
В результате вакцина может быть одобрена для массового использования в США уже в сентябре, утверждает FT.
В Белом доме отказались комментировать эту информацию, а в Министерстве финансов опровергли слухи о комментариях Мнучина на тему вакцины от коронавируса.
Ранее Минздрав США подверг критике российские власти за одобрение российской вакцины «Спутник V» до завершения третьего этапа клинических испытаний.