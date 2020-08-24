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14:45 (мск), источник: РИА Новости

Правительство ФРГ допустило отравление Навального

БЕРЛИН, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допустил, что Алексея Навального могли отравить.

Источник: AP 2020

«Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления. В диалоге между ведомствами было решено передать эту задачу на федеральный уровень. Это значит, что у федерального ведомства уголовной полиции есть правовые основания для этого», — сказал Зайберт.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, 20 августа экстренно приземлился в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствие. Блогера экстренно госпитализировали. В субботу, 22 августа, Навального перевезли в берлинскую больницу, он в коме.

Российские медики называют рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. А отравление, которое предположила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш — только одна из возможных причин.

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