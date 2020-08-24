14:45 (мск), источник: РИА Новости
Правительство ФРГ допустило отравление Навального
БЕРЛИН, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допустил, что Алексея Навального могли отравить.
«Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления. В диалоге между ведомствами было решено передать эту задачу на федеральный уровень. Это значит, что у федерального ведомства уголовной полиции есть правовые основания для этого», — сказал Зайберт.
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, 20 августа экстренно приземлился в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствие. Блогера экстренно госпитализировали. В субботу, 22 августа, Навального перевезли в берлинскую больницу, он в коме.
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