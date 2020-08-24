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16:40 (мск), источник: ТАСС

Голубев: Ростовская область в 2020 году переломит тенденцию падения объемов в АПК

Губернатор региона при этом отметил, что в растениеводстве аграрии Ростовской области демонстрируют достаточно высокие результаты.

Источник: donland.ru

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены переломить в ближайшее время тенденцию падения объемов сельхозпроизводства за счет перезапуска мощностей по производству мяса птицы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи глава государства обратил внимание на снижение объемов сельхозпроизводства в регионе в 2018-м, 2019-м и 1-м полугодии 2020 года.

Я думаю, что в этом году мы эту тенденцию переломим, прежде всего, потому что мы просели основательно [по производству] мяса [птицы], [по производству] яиц. Компания «Евродон», компания «Донстар» и «Белая птица» (обанкротившиеся производители мяса птицы — прим. ТАСС). Уже в августе мы будем на месте, собственно говоря, перезапускать «Евродон», и следующие — «Донстар» и «Белая птица», тоже в Ростовской области. Мне кажется, это основная причина (падения объемов — прим. ТАСС)
Василий Голубев

По его словам, в этом году планируется возобновить производство мяса индейки на бывших площадках «Евродона» и уже в следующем году вернуться в прежним объемам производства.

При этом Голубев отметил, что в растениеводстве аграрии Ростовской области демонстрируют достаточно высокие результаты. «Мы по году планируем выйти на уровень выше прошлогоднего, немножко больше 100%, но для нас это тоже важно», — пояснил глава региона.

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