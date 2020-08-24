Ответная мера: Россия высылает австрийского дипломата

Вена решила выслать из страны российского дипломата, заявив, что его деятельность противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, напоминает ТАСС. В российском посольстве в Австрии подчеркнули, что такое решение возмутительно, а зеркальная реакция Москвы себя ждать не заставит. Кроме того, российские дипломаты подчеркнули, что действия Вены наносят ущерб конструктивным российско-австрийских отношениям.
Австрия впервые приняла решение об объявлении персона нон грата российского дипломата. Сотрудник российского диппредставительства в Вене обязан покинуть страну до 1 сентября 2020 года. Высылка российского дипломата связана с делом австрийского гражданина. Он работал в экономической сфере в Вене.
Гражданин Австрии был задержан по обвинению в шпионаже в пользу России. Своим куратором он назвал одного из российских дипломатов.
Россиянин давать показания по делу отказался, сославшись на дипломатические протокол. После этого Вена заявила о лишении дипломата дипломатического статуса. В Вене охарактеризовали этот инцидент как серьезное нарушение дипломатического протокола.
В истории отношений Вены и Москвы есть несколько скандалов. В 2018 году Австрия заподозрила отставного австрийского полковника Мартина М. в шпионаже в пользу России. Он был арестован 30 ноября и помещен в тюрьму Зальцбурга. Якобы с 1993 года он передавал российской военной разведке информацию об австрийских военной авиации и артсистемах. В вербовке австрийца в 1987 году был заподозрен названный офицером ГРУ россиянин Игорь Зайцев. Он объявлен в международный розыск в 2019 году.
Отставному полковнику австрийской армии было предъявлено обвинение в шпионаже. В июне 2020 года присяжные признали его виновным в разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб Австрии. Мартина М. приговорили к трем годам тюремного заключения. Так как ему были зачтены проведенные в предварительном заключении полтора года, то было принято решение о его условно-досрочном освобождении с учетом отбытия половины наказания.
С ноября 2018 года ведомство по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка). Он подозревается в передаче России информации, представляющей государственную тайну.
В июне 2007 года в Гмундене в Верхней Австрии был арестован сотрудник Роскосмоса, подозреваемый в шпионаже, который прибыл в Вену на юбилейную сессию Комиссии ООН по космосу.
Это был замначальника управления международного сотрудничества Роскосмоса Владимир Вожжов. Австрийская полиция утверждала, что россиянин задержан при попытке получения информации секретного характера от австрийского военнослужащего. Земельный суд Вены принял решение об освобождении сотрудника Роскосмоса.
А в июле 2006 года в аэропорту Инсбрука был задержан бывший сотрудник австрийской фирмы Plansee Петер Вильхартиц, специализирующейся на производстве изделий из тугоплавких и высокочистых металлов и сплавов. Его обвинили в промышленном шпионаже в пользу российской компании «Полема».
В 2007 году суд Инсбрука признал его виновным, но год спустя дело было возобновлено из-за «недостаточного обоснования обвинения».
Самый крупный скандал в отношениях Москвы и Вены стала неудачная попытка похищения перебежчика из СССР Николая Артамонова, который был зятем главнокомандующего ВМФ СССР адмирала Сергея Горшкова, именем которого был назван тяжелый авианесущий крейсер, проданный в 2014 году Индии.
В 1959 году командир эсминца Балтфлота Николай Артамонов сбежал в Швецию, а затем обосновался в США. В декабре 1975 году сотрудники Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР смогли выманить его в Вену, а затем, усыпив, попытались перевезти в Чехословакию. Этой операцией руководил начальник управления внешней разведки Первого главного управления КГБ Олег Калугин. Но Артамонов от передозировки снотворного неожиданно умер. Калугина обвинили в предумышленном убийстве Артамонова. Олег Калугин с 1995 года живет в США и водит экскурсии в Нью-Йоркский музей шпионажа.
В 2002 году Олег Калугин был заочно осужден в России за измену Родине и лишен генеральского звания и госнаград.
В 2020 году решение о высылке российских дипломатов приняла Словакия. Сотрудника российского посольства в августе также выслала Норвегия.