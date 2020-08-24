Путин и Лукашенко договорились испытать российскую вакцину на белорусах

«Граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — говорится в сообщении.
11 августа Россия зарегистрировала вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи. Российские предприятия к концу года планируют выпускать 1,5−2 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 в месяц. С учетом поступающих заявок рассматривается и поставка вакцины за рубеж, но в первую будет обеспечен внутренний спрос. В октябре свой препарат зарегистрирует научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Также президенты обсудили ситуацию в Белоруссии. Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране, сообщили в
Ранее сообщалось, что Владимир Путин уже несколько раз созванивался с Александром Лукашенко после того, как в Белоруссии начались массовые акции протеста
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