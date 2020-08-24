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17:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Лукашенко договорились испытать российскую вакцину на белорусах

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко. Они обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. Президенты договорились об испытании российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:27 MSK, 24.08
Инфицировано961 493+4 744
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
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22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
11.0824.08
Скончалось16 448+65
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
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119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
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121
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Выздоровело773 095+2 456
11.08
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12.08
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Инфицировано23 464 660+220 075
11.08
221060
12.08
214001
13.08
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14.08
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16.08
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17.08
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19.08
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22.08
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23.08
253676
24.08
230489
11.0824.08
Скончалось809 591+4 169
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
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Выздоровело15 167 297+207 852
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18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
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22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
11.0824.08
Источник: РИА "Новости"

«Граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — говорится в сообщении.

11 августа Россия зарегистрировала вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи. Российские предприятия к концу года планируют выпускать 1,5−2 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 в месяц. С учетом поступающих заявок рассматривается и поставка вакцины за рубеж, но в первую будет обеспечен внутренний спрос. В октябре свой препарат зарегистрирует научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Также президенты обсудили ситуацию в Белоруссии. Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин уже несколько раз созванивался с Александром Лукашенко после того, как в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за выборов президента республики. Российский президент обсуждал ситуацию в Минске с европейскими лидерами. Он настаивал на недопустимости внешнего влияния на дела Белоруссии.

25—26 августа ожидается визит первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Москву. Сегодня у него состоялась встреча в Вильнюсе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

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