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19:54 (мск), источник: ТАСС

Трампа утвердили кандидатом в президенты США от республиканцев

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/ — Официальное согласие представлять однопартийцев на выборах Дональд Трамп намерен дать 27 августа.

Источник: AP 2020

Республиканская партия США официально утвердила Дональда Трампа в качестве своего кандидата в президенты страны на предстоящих в ноябре выборах. Соответствующее решение республиканцы приняли в понедельник по итогам голосования на своем общенациональном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Честь выдвинуть кандидатуру Трампа была доверена главе отделения Республиканской партии в Северной Каролине Майклу Уэйтли. После этого представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса. Порог 1 276 необходимых голосов делегатов Трамп преодолел после того, как свое решение огласил штат Невада. С учетом мнения его делегатов в активе Трампа оказалось 1 284 голоса. На этом голосование не завершилось. Свои решения оглашают в алфавитном порядке и другие штаты и территории США.

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Как ожидается, официальное согласие представлять однопартийцев на нынешних выборах 74-летний Трамп даст в четверг, 27 августа. Он выступит с посвященной этому торжественной речью. В соответствии с планами, это выступление состоится на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

В текущем году Республиканской партии США пришлось неоднократно корректировать график своего общенационального предвыборного съезда из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. В результате введения различных санитарно-эпидемиологических ограничений программа этого партийного слета претерпела значительные изменения, он оказался фактически закрытым для прессы. Для удобства Национальный съезд Республиканской партии США в этом году принято считать проходящим 24—27 августа. Причем в Шарлотте мероприятия съезда идут только в понедельник. Затем они переместятся в основном в Вашингтон.

Основные приоритеты на второй срок

В воскресенье предвыборный штаб Трампа распространил повестку его второго президентского срока. В документе, опубликованном под девизом «Сражаясь за вас», отражены основные цели Трампа на ближайшие четыре года.

В числе главных приоритетов во внешней политике выделяется «прекращение бесконечных войн» и возвращение американских военнослужащих на родину, «поддержание и расширение непревзойденной военной мощи Америки», борьба с терроризмом, создание мощных систем киберзащиты и ПРО.

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Отдельным пунктом в документе стоит создание к концу 2020 года вакцины от нового коронавируса, возвращение к «нормальной жизни» после пандемии в 2021 году, а также обеспечение производства всех основных медикаментов в США, а не за рубежом. Кроме того, Трамп в случае переизбрания ставит перед собой целью «привлечение Китая к полной ответственности за то, что он допустил распространение вируса по всему миру».

К числу основных задач также отнесено создание 10 млн новых рабочих мест за 10 месяцев, снижение налогов, заключение «справедливых торговых соглашений». Несколько пунктов повестки посвящены образованию, иммиграционной политике, обеспечению правопорядка и работе полиции. Помимо этого, в качестве приоритетов выделяется «обеспечение постоянного присутствия человека на Луне и отправка первой пилотируемой миссии на Марс», упор также делается на создание сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

«Безграничный оптимизм президента Трампа, а также его уверенность в величии Америки отражены в его целях на второй срок и резко контрастируют с печальным видением Америки, которое проецируют Джозеф Байден и демократы», — отмечается в документе.

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