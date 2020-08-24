19:54 (мск), источник: ТАСС
Трампа утвердили кандидатом в президенты США от республиканцев
ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/ — Официальное согласие представлять однопартийцев на выборах Дональд Трамп намерен дать 27 августа.
Республиканская партия США официально утвердила Дональда Трампа в качестве своего кандидата в президенты страны на предстоящих в ноябре выборах. Соответствующее решение республиканцы приняли в понедельник по итогам голосования на своем общенациональном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
Честь выдвинуть кандидатуру Трампа была доверена главе отделения Республиканской партии в Северной Каролине Майклу Уэйтли. После этого представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса. Порог 1 276 необходимых голосов делегатов Трамп преодолел после того, как свое решение огласил штат Невада. С учетом мнения его делегатов в активе Трампа оказалось 1 284 голоса. На этом голосование не завершилось. Свои решения оглашают в алфавитном порядке и другие штаты и территории США.
Как ожидается, официальное согласие представлять однопартийцев на нынешних выборах 74-летний Трамп даст в четверг, 27 августа. Он выступит с посвященной этому торжественной речью. В соответствии с планами, это выступление состоится на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
В текущем году Республиканской партии США пришлось неоднократно корректировать график своего общенационального предвыборного съезда
В воскресенье предвыборный штаб Трампа распространил повестку его второго президентского срока. В документе, опубликованном под девизом «Сражаясь за вас», отражены основные цели Трампа на ближайшие четыре года.
В числе главных приоритетов во внешней политике выделяется «прекращение бесконечных войн» и возвращение американских военнослужащих на родину, «поддержание и расширение непревзойденной военной мощи Америки», борьба с терроризмом, создание мощных систем киберзащиты и ПРО.
Отдельным пунктом в документе стоит создание к концу 2020 года вакцины от нового коронавируса, возвращение к «нормальной жизни» после пандемии в 2021 году, а также обеспечение производства всех основных медикаментов в США, а не за рубежом. Кроме того, Трамп в случае переизбрания ставит перед собой целью «привлечение Китая к полной ответственности за то, что он допустил распространение вируса по всему миру».
К числу основных задач также отнесено создание 10 млн новых рабочих мест за 10 месяцев, снижение налогов, заключение «справедливых торговых соглашений». Несколько пунктов повестки посвящены образованию, иммиграционной политике, обеспечению правопорядка и работе полиции. Помимо этого, в качестве приоритетов выделяется «обеспечение постоянного присутствия человека на Луне и отправка первой пилотируемой миссии на Марс», упор также делается на создание сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
«Безграничный оптимизм президента Трампа, а также его уверенность в величии Америки отражены в его целях на второй срок и резко контрастируют с печальным видением Америки, которое проецируют Джозеф Байден и демократы», — отмечается в документе.