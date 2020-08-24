Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
8Самый яркий звездопад года
21:13 (мск), источник: ТАСС

Трамп пообещал, что в США никогда не будет социализма

В достижениям своей администрации американский лидер отнес снижение цен на лекарства.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), пообещал, что США никогда не будут социалистической страной.

В своей речи он говорил о достижениях своей администрации, к числу которых отнес снижение цен на лекарства.

«В некоторых социалистических странах самые низкие цены [на лекарства], так что единственное, что у меня есть с социализмом — я хочу получить их цены. <…> За исключением этого, наша страна никогда не будет социалистическим государством», — сказал американский лидер.

За считанные минуты до выступления Трампа делегаты партийного слета официально утвердили его кандидатом в президенты от республиканцев на ноябрьских выборах. Голосование все еще продолжается, к настоящему моменту в активе Трампа уже более 2,1 тыс. голосов. Для выдвижения ему достаточно было заручиться поддержкой 1 276 делегатов.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
Удобный диктатор: что про Лукашенко на самом деле говорят на Западе
Глава Тувы вновь заразился коронавирусом
Врачи немецкой клиники нашли у Навального следы интоксикации
Восьмикратный олимпийский чемпион заболел коронавирусом
Вернувшиеся из Турции россияне рассказали о звонках из полиции
Путин назвал одну из главных проблем в России
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
ЦБ выявил новый способ хищения денег с карт россиян
Gnezdo.ru
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника Какое назначение у необычного дрона?
Горячие темы на Авто
Лёха держись . 342
YLETАЙ - 2020. 194
А не скинуться ли на билет и волшебный пендель? 154
Приложение с предоставление фото фиксации нарушения ПДД. 151
Кино
Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу Новый развлекательный проект «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым стартует в сентябре
Новости партнеров
Ни один кавказец не ест грибы. Удивитесь, когда узнаете почему
Россия создала оружие, по сравнению с которым ядерное - детская хлопушка
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Случайно увидела соседку-казашку без платка. Ни у одной женщины такого нет
Популярные темы на «Детях»
Как переехать на ПМЖ в Россию? 224
Разочарование в многолетней дружбе 181
Вопрос опытным мамочкам 124
кто-нибудь пробовал манифест 369? 92
Леди
С помощью какой диеты худеет 38-летняя Ирина Дубцова Звезда «Фабрики звезд» любит домашние рецепты красоты, отрицает уколы красоты и иногда придерживается особой диеты.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь