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22:40 (мск), источник: Ведомости

Несколько стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза по Крыму, сообщает пресс-служба Евросовета.

Источник: Reuters

Как отметили в пресс-службе, вышеназванные страны скорректируют свою политику с учетом данных санкций. «Европейский союз принимает во внимание этот шаг и приветствует его», — указано в сообщении.

Ранее в июне ЕС продлил санкции, введенные в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя, до 23 июня 2021 г.

Ограничения включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя в Евросоюз, также запрещены финансовые или инфраструктурные инвестиции в туристические услуги на полуострове. Под ограничения попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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