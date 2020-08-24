22:40 (мск), источник: Ведомости
Несколько стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму
Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза по Крыму, сообщает
Как отметили в
Ранее в июне ЕС продлил санкции, введенные в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя, до 23 июня 2021 г.
Ограничения включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя в Евросоюз, также запрещены финансовые или инфраструктурные инвестиции в туристические услуги на полуострове. Под ограничения попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.