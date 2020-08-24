22:50 (мск), источник: ТАСС
ЕС осудил «то, что выглядит как покушение на Навального»
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель настаивает на транспарентном расследовании.
БРЮССЕЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Евросоюз осуждает то, что выглядит как покушение на жизнь блогера Навального и настаивает на транспарентном расследовании. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
«Европейский союз категорически осуждает, то, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального. Необходимо, чтобы российские власти инициировали без задержки независимое и транспарентное расследование», — говорится в документе.
Боррель считает, что «российский народ, также как международное сообщество, требует фактов об отравлении Навального». «Все ответственные за него должны понести наказание», — заключил глава европейской дипломатии.
20 августа
В понедельник немецкие врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно — пока неизвестно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.
Как сообщил журналистам в понедельник заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1), главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, ингибиторы холинестеразы, не были выявлены в ходе его обследования в Омске. По его словам, при поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ,
Руководство омской БСМП № 1, намерено разобраться в причинах расхождения проведенных в Омске анализов с результатами берлинской клиники Charite, сообщил в понедельник ТАСС заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко.