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00:57 (мск), источник: Интерфакс

Замгоссекретаря Биган прибудет с визитом в Москву

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Ситуацию в Белоруссии, а также ряд двусторонних вопросов российско-американских отношений, как ожидается, обсудит первый замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе визита в Москву 25—26 августа.

Биган планирует посетить Москву во вторник, он прилетит из Вильнюса, где ранее встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Из Москвы, как ожидается, он отправится в Киев.

Как сообщил накануне посол США в РФ Джон Салливан, ожидается, что высокопоставленный американский дипломат проведет консультации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, его заместителями Сергеем Рябковым и, вероятно, с Игорем Моргуловым, а также с представителями российского гражданского общества.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил «Интерфаксу», что в Москве планируют обсудить с Биганом ситуацию в Белоруссии.

При этом замминистра подчеркнул, что «говорить о том, что это будет единственной главной темой обсуждения, было бы неправильно».

«Разумеется, ситуация в Белоруссии и попытки определенных внешних сил оказать влияние на развитие этой ситуации будут рассматриваться в ходе пребывания Бигана в Москве», — сказал замглавы МИД РФ.

По словам замминистра, «первый замгоссекретаря занимается и другими вопросами». «Помимо прочего, мы имели в виду углубленно обсудить с ним все, что касается российско-американских отношений, в самых разных их аспектах», — отметил Рябков.

В свою очередь, посол Салливан накануне на брифинге заявил, что на переговорах в Москве замгоссекретаря также планирует поднять вопрос о недопустимости попыток внешнего влияния на ситуацию в Белоруссии.

Однако в этом вмешательстве Вашингтон обвиняет Москву. «Очевидно, что внешнее вмешательство в Белоруссии является поводом для беспокойства. Влияние извне оказывает, в том числе, Россия», — сказал Салливан.

По его словам, «необходимо дать белорусскому народу решать свою судьбу без влияния извне; это — принципиальный вопрос, который поднимет замгоссекретаря Биган во время встречи с российскими официальными лицами».

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Помимо Белоруссии, Биган в Москве может обсудить проблемы контроля над вооружениями и региональную проблематику, в том числе ситуацию вокруг КНДР, а также вопрос освобождения заключенных граждан США в России, сообщил глава американской дипмиссии.

По словам посла, Биган «поднимет тему американцев, находящихся в заточении в России — Пола Уилана, Тревора Рида и Майкла Калви».

«Замгоссекретаря отметит, как я уже многократно заявлял ранее, что так называемые судебные процессы над Полом Уиланом и Тревором Ридом были насмешкой над правосудием», — заявил Салливан.

Как ожидается, в ходе своего визита в Москву Биган встретится с представителями российского гражданского общества, что уже стало традицией во время визитов высокопоставленных американских дипломатов в РФ.

«Независимые голоса — это ключевой элемент любой демократии и важно, чтобы эти голоса были услышаны», — отметил Салливан.

«Мы видели много случаев, как этим летом российские правоохранители подвергали аресту граждан, участвовавших в мирных акциях протеста в Москве, таким образом еще больше ограничивая свободу самовыражения», — подчеркнул он.

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