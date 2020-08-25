Кравчук назвал условие для снятия Украиной «водной блокады» Крыма

Он подчеркнул, что речь идет только об удовлетворении потребностей населения региона. При этом экс-президент отметил, что не знает, как этот вопрос решить технически.
«Мы говорим — там [в Крыму] живут украинцы. Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Но не промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное — мы в жизни никогда на это не пойдем», — сказал Кравчук в эфире «Украинского радио».
Отвечая на вопрос ведущей о том, будут ли жителям Крыма в этом случае доставлять воду в бочках, Кравчук сказал: «Пока этот вопрос не решен, и я не являюсь специалистом в нем. Говорят, что там есть возможность дать воду людям, но при этом не давать воду предприятиям, военным базам и другим».
В проблеме с обеспечением водой Крыма Кравчук обвинил Россию. «Украину не следует обвинять в этом. Взяли, как говорил цыган: “Видели глаза, что брали — плачьте, хоть повылазьте”. Мы к этому не имеем никакого отношения», — добавил он.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором 95,6% участников выступили за присоединение к РФ. Украина обеспечивала до 85% потребностей республики в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После воссоединения Крыма с Россией украинская сторона прекратила поставку воды на полуостров. Вопрос водоснабжения в регионе решается за счет водохранилищ естественного наполнения, которые в 2020 году существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также с помощью бурения скважин и добычи воды из подземных источников.