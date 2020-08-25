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13:47 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле ответили на обвинения в адрес властей России из-за Навального

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Кремле назвали утверждения о причастности к «отравлению» блогера Алексея Навального неправдой и пустым шумом: к этому нельзя серьезно относиться.

Источник: РИА Новости

В берлинской клинике Charite ранее сообщили, что Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока неизвестно, проводятся дополнительные анализы. Врачи немецкой клиники лечат его препаратом атропин. В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления сторонников Навального, которые возлагают ответственность за «отравление» оппозиционера на Кремль и лично на Владимира Путина.

«Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», — сказал журналистам Песков.

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В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП № 1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.

В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему «находится в стабильном тяжелом состоянии», а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам «и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти». В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.

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