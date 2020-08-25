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28Акции протеста в Белоруссии
15:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Тихановская: белорусская революция не носит антироссийский характер

Белорусский политик Светлана Тихановская заявила, что акции протеста в стране не носят пророссийский или проевропейский характер. На заседании комитета Европарламента по иностранным делам она заявила о тысячах нарушениях на президентских выборах. По словам Тихановской, она готова на диалог с властями.

Источник: Максим Хлябец / Коммерсантъ

«Она (революция.— “Ъ”) не про- и не антироссийская. Она также не про- или антиевропейская. Это революция демократии. Это стремление народа свободно и честно выбирать своих лидеров и свою судьбу. Это мирная борьба за самоопределение и человеческое достоинство», — сказала Тихановская (цитата по ТАСС).

По ее словам, итоги были сфальсифицированы и «не признаны белорусским народом». Она готова представить своих переговорщиков для общения с властями Белоруссии. «Наша цель — достичь справедливых и свободных выборов мирным путем через диалог. Поэтому я объявляю нашу готовность к переговорам с властями», — сказала она.

Также Тихановская заявила, что в ходе протестов в Белоруссии погибли минимум шесть человек и «десятки пропали без вести». Протесты в Белоруссии не прекращаются со дня выборов 9 августа. В первые дни происходили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Были задержаны около 7 тыс. человек. По официальным данным, пострадали более 600 человек.

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