Тихановская: белорусская революция не носит антироссийский характер

«Она (революция.— “Ъ”) не про- и не антироссийская. Она также не про- или антиевропейская. Это революция демократии. Это стремление народа свободно и честно выбирать своих лидеров и свою судьбу. Это мирная борьба за самоопределение и человеческое достоинство», — сказала Тихановская (цитата по ТАСС).
По ее словам, итоги были сфальсифицированы и «не признаны белорусским народом». Она готова представить своих переговорщиков для общения с властями Белоруссии. «Наша цель — достичь справедливых и свободных выборов мирным путем через диалог. Поэтому я объявляю нашу готовность к переговорам с властями», — сказала она.
Также Тихановская заявила, что в ходе протестов в Белоруссии погибли минимум шесть человек и «десятки пропали без вести». Протесты в Белоруссии не прекращаются со дня выборов 9 августа. В первые дни происходили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Были задержаны около 7 тыс. человек. По официальным данным, пострадали более 600 человек.