19:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Учителя преподали урок Александру Лукашенко
В ответ он продемонстрировал им военных и ОМОН.
Во вторник в Минске прошла акция учителей, возмущенных угрозами президента Александра Лукашенко уволить из школ тех, кто не разделяет «государственную идеологию». Около 500 человек собрались у здания Министерства образования и попросили Лукашенко «выучить уроки истории». В разгар протеста к учителям подъехала колонна военных грузовиков и милицейской спецтехники. Впрочем, разгона не произошло — скорее всего силовики готовятся к альтернативному Дню независимости, который вечером намерена отметить оппозиция.
Поводом для митинга учителей у Министерства образования в Минске стали заявления, которые Александр Лукашенко сделал на встрече с министром образования Игорем Карпенко. Он сообщил, что преподаватели в государственных школах должны разделять «государственную идеологию». «Те, кто не хочет, — значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — подчеркнул Лукашенко.
К 15 часам возле здания министерства образования выстроились несколько десятков человек с плакатами: «Карпенко, ты уволен!», «Учителей тоже из России наберете?», «Ложь и угрозы — это государственная идеология?».
«Меня оскорбили высказывания Александра Григорьевича Лукашенко о том, что у учителя не может быть гражданской позиции. Мы, учителя, должны учить людей правде», — пояснила корреспонденту «Ъ» одна из женщин в цепи.
Она держала плакат с надписью: «Не народ для урада (правительства.— “Ъ”), а урад для народа» — и сноской ниже «История Беларуси, 8 кл., стр. 59−65». «Я учитель истории, и когда мы с детьми проходим восстание Калиновского (польское восстание на территории бывшей Речи Посполитой, отошедшей к Российской империи, 1863−1864 годы.— “Ъ”), там есть в учебнике эта прекрасная фраза, которую я написала на плакате. Мы должны этому учить детей, а не тому, как подделывать выборы, — сказала она.— К сожалению, власть не выучила уроки истории».
Через полчаса у здания министерства собрались уже около 500 человек — поддержать учителей пришли их ученики и родители. Люди скандировали: «Живе Беларусь» и «Карпенко, на ковер!». Мимо толпы прогуливались два милиционера и один гражданин с видеокамерой в штатском. Милиция призвала всех разойтись, им в ответ кричали: «Позор!».
Именно такая техника в воскресенье охраняла резиденцию Александра Лукашенко. Следом проехало несколько автозаков, затем автобусы ОМОНа. Этот красноречивый парад замыкали зеленые армейские грузовики — около десятка. Техника сделала круг рядом с учителями и остановилась. Протестующие в ответ начали скандировать: «Хватит нас пугать!» и «Мы не боимся!». Автобусы остались на месте, а учителя еще полчаса стояли у здания министерства — и напоследок спели хором песню «Учат в школе».
Судя по всему, колонна техники приехала не к учителям у министерства, а к другим протестующим — на соседней площади Независимости.
Массовую акцию там анонсировал
Позже Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем недавних президентских выборов, записала очередное видеообращение — поздравила сторонников с Днем независимости. Примечательно, что она при этом говорила на белорусском языке.
Отметим, что официальный День независимости в Белоруссии отмечают 3 июля, в день освобождения Минска от фашистской оккупации. Эта дата была установлена в ходе референдума в 1996 году.
Александр Черных, Минск