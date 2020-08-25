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19:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят «западные партнеры»

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о сегодняшних переговорах с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом по ситуации в Белоруссии.

Источник: AP 2020

По его словам, в Москве услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса в этой стране. Глава российского МИДа обратил внимание белорусской оппозиции и «тех наших западных партнеров, которые этой оппозицией сейчас руководят» на конституционную реформу, которую ранее анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Именно реформа, по мнению Лаврова, может стать основой для выхода из кризиса.

«Мы привлекли внимание к инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период, — инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления. Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», — заявил Лавров в интервью «Первому каналу» (расшифровка интервью опубликована на сайте МИДа).

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Стивен Биган находится в Москве с двухдневным визитом. Ранее он встречался в Вильнюсе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Тихановская поблагодарила США за поддержку белорусского народа. Ранее власти США неоднократно называли прошедшие в Белоруссии президентские выборы несвободными и несправедливыми.

Биган рассказал главе МИД РФ о своей встрече со Светланой Тихановской. «США видят возможности для того, чтобы возглавляемый Тихановской координационный совет вступил в диалог с руководством Республики Беларусь. На это мы сказали, что считаем важным дать самим белорусам возможность определиться, кто будет участниками общенационального диалога. Мы привлекли внимание замгоссекретаря США Бигана к тому, что внутри Белоруссии, включая оппозиционные круги, немало вопросов о том, насколько легитимно был этот координационный совет сформирован», — отметил Сергей Лавров. По его словам, «было много противоречивых сведений о том, какая программа у совета».

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Также, по мнению главы российской дипломатии, для разжигания антироссийских настроений в Белоруссии «нет никаких объективных причин», но в Москве наблюдают «желающих спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии».

«Мы призвали замгоссекретаря к тому, чтобы те позитивные тенденции, которые в последнюю неделю наблюдаются в Минске и в других городах … укреплялись и поддерживались ключевыми западными странами. Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего США и лидеры Евросоюза, обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется», — добавил Лавров. По его мнению, Биган услышал «эти очень серьезные предостережения».

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