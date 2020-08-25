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21:04 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ назвал отравление Навального невыгодным российскому руководству

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Умышленное отравление оппозиционера Алексея Навального невыгодно для российского руководства, заявили во вторник в МИД РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет», — говорится в сообщении, распространенном МИД России.

На Смоленской площади подчеркнули, что в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана с российской стороны говорилось «о готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые “дела А. В. Литвиненко и Скрипалей”, о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ».

В МИД РФ добавили, что российская сторона обратила внимание американского представителя «на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении Навального».

На Смоленской площади подчеркнули, что в Москве считают оскорбительными звучащие на Западе обвинения в адрес России в попытках скрыть истину в ситуации с Навальным. «Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении “сокрыть истину”, звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в комментарии МИД России.

«Полные данные истории болезни пострадавшего были ими переданы бригаде немецких врачей, прибывших в Омск для транспортировки Навального в берлинскую клинику “Шаритэ”. Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях», — подчеркнули на Смоленской площади.

Версия об отравлении Навального

Навальному стало плохо 20 августа во время авиамерелета из Томска в Москву. Он попал в реанимацию омской больницы, а утром 22 августа его привезли в Германию — на лечение в берлинскую университетскую клинику Charite.

Немецкие врачи 24 августа заявили, что результаты обследования Навального свидетельствуют о его отравлении.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт накануне заявил, что Навальный в Германии взят под охрану, так как в его отношении «с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления».

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