21:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Украинскую оппозицию возмутили условия нового кредита в €1,2 млрд от Евросоюза
«Поздравляю, нас снова успешно продали».
Верховная рада Украины во вторник ратифицировала меморандум о выделяемом Евросоюзом кредите на €1,2 млрд. Первый транш макрофинансовой помощи €600 млн ожидается уже в ближайшее время. Второй же потребует от Киева выполнения новых обязательств: реформ судебной, таможенной и налоговой сфер, а также усиления иностранного контроля над стратегическими госпредприятиями. Власти страны назвали новую программу победой для Украины и Евросоюза. Украинская оппозиция, впрочем, испытывает куда меньше оптимизма, отмечая: страну «снова продали» и поставили под «внешнее управление».
Депутаты Верховной рады на внеочередном заседании во вторник ратифицировали меморандум с ЕС относительно программы макрофинансовой помощи Киеву в размере €1,2 млрд. «Помощью» программу можно назвать лишь условно — речь идет о кредите Украине на 15 лет под низкие проценты (0,125% годовых). Первый транш на сумму €600 млн поступит уже в ближайшее время, а второй — в течение года при условии выполнения Киевом взятых перед ЕС обязательств.
В пояснительной записке к закону, автором которого выступил президент Владимир Зеленский, объясняется цель кредита: Европейским парламентом и Советом «было принято окончательное решение о возможности предоставления “исключительной” макрофинансовой (кредитной) помощи странам Европейской политики соседства, в частности, для поддержки усилий по преодолению ими последствий кризиса, вызванного распространением COVID-19».
Для сравнения, Албании отводится €180 млн, Грузии — €150 млн, а Молдавии — €100 млн. Документ с перечнем необходимых обязательств подписали заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис и украинский
Трехстраничный документ во многом перекликается с меморандумом Киева с Международным валютным фондом (МВФ), о котором ранее сообщал «Ъ». Более того, выполнение Украиной условий соглашения с фондом стало одним из требований ЕС для предоставления транша. В заявлении Еврокомиссии, в частности, отмечено: «Помимо конкретных политических мер, изложенных в меморандуме, Украине также придется неуклонно следовать программе МВФ».
Так, «в целях укрепления независимости, неподкупности и эффективного функционирования судебной системы власти» Киеву, согласно документу, необходимо следовать рекомендациям Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву, созданному при Совете Европы. Речь идет в первую очередь о составе конкурсной комиссии на занятие должности членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) — одного из двух органов, которые определяют качество и добропорядочность судей на Украине, а также проводят конкурсы на судейские должности.
В частности, по рекомендациям комиссии от декабря 2019 года, международным организациям и
Указывается, при этом, что это временная мера, поскольку «постоянное существование такой системы может нарушить конституционный суверенитет».
Одно из условий меморандума — создание комиссии по отбору нового прокурора САП. Прошлый руководитель органа Назар Холодницкий ушел в отставку 21 августа, указав, что причиной этому стали конфликты с Генпрокуратурой. Украинские власти ранее пытались освободить от должности и главу НАБУ Артема Сытника. Против этого, однако, выступили в МВФ. Увольнение руководителя органа в результате в Верховной раде не поддержали. Таким образом, путем участия в процедуре отбора прокурора САП западные партнеры, вероятно, рассчитывают согласовать на должность руководителя структуры выгодную кандидатуру.
Другой блок требований относится к реформе сектора госпредприятий. В частности, Киеву необходимо увеличить численность наблюдательных советов для крупнейших госкомпаний страны. Такие советы функционируют на Украине с 2015 года, после проведения реформы корпоративного управления, и в большинстве своем состоят из иностранцев. На данный момент наблюдательные советы работают на таких стратегических предприятиях как «Нафтогаз Украины», «Магистральные газопроводы Украины», «Укрзализныця», «Укрэнерго», «Укрпочта». Но по тексту меморандума, их количество должно увеличиться до 15.
Напомним, что подписавший соглашение с ЕС Денис Шмыгаль ранее выступал с критикой завышенных зарплат членов советов. «Что настораживает меня как
Украинские власти, в частности, согласились «предоставить всем потребителям возможность свободно выбирать и легко менять поставщика (газа.— “Ъ”) без комиссии» и «обеспечить соблюдение сетевых тарифов, отражающих зарплаты», что, соответственно, приведет к росту цен на газ для населения. Среди других обязательств: проведение всех госзакупок лекарств через единую компанию «Медицинские закупки Украины» и учреждение наблюдательного совета по контролю деятельности компании; продолжение налоговой и таможенной реформы путем «конкурсного и основанного на заслугах отбора глав» этих соответствующих служб, а также ликвидация налоговой милиции.
Не менее впечатляющей выглядит вторая часть документа, озаглавленная как «Мониторинг макроэкономического и финансового развития и политики».
Отчетность будет идти по двум линиям — министра финансов и Национального банка Украины. Кроме экономической статистики, украинские власти будут предоставлять ЕС информацию о количестве и стоимости медицинских закупок, составе наблюдательных советов госпредприятий с указанием размера зарплат членов, количестве потребителей, которые меняют поставщика газа, и средних сборах по газу с разбивкой по домохозяйствам и компаниям.
«€1,2 млрд для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках исключительной программы макрофинансовой помощи», — сообщил господин Шмыгаль во вторник в Telegram. Ранее украинский премьер также отмечал: программа помощи «довольно амбициозная, однако реалистичная» и «ее удачное внедрение будет общей победой как для Украины, так и для ЕС». Но как и в случае с подписанным ранее меморандумом с МВФ, не обошлось и без критики.
«Поздравляю, нас снова успешно продали! За €1,2 млрд мы, как обычно, гарантируем продажу или передачу во внешнее управление стратегических отраслей и предприятий, повышение цен на газ (и соответственно тарифов для населения). Дальше — больше: под внешний контроль фактически передаются налоговые и таможенные органы, а также окончательно Украина теряет контроль над нашими уже легендарными антикоррупционными органами! И все это за €1,2 млрд, которые еще надо будет отдавать…», — заключил депутат от ОПЗЖ Виктор Черный.
Марина Коваленко