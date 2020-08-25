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22:32 (мск), источник: Интерфакс

Зеленский выразил надежду на завершение войны в Донбассе в этом году

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский надеется на завершение войны в Донбассе уже в 2020 году.

Источник: РИА "Новости"

«Вторая встреча в “нормандском формате” говорит о том, что у нас есть большой шанс закончить войну», — сказал он в интервью телеканалу Euronews, сообщает пресс-служба главы государства.

«Если сравнивать нашу команду и прошлую — так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос — никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах — все наши зарубежные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит», — сказал Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что пока нет другого действенного плана по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, который поддерживали бы все четыре стороны «нормандского» переговорного формата, поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца вооруженного конфликта.

«Если он (переговорный формат — ИФ) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что договоренности, достигнутые лидерами государств-участников «нормандского формата» на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Президент напомнил, что в Донбассе уже введен и соблюдается режим тишины, достигнуты договоренности об участках разведения сил и 20 участках разминирования.

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