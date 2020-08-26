03:58 (мск), источник: Ведомости
Правительство приравняло в УК менеджеров госкомпаний к должностным лицам
Это позволит проще возбуждать уголовные дела.
Законопроект с текстом этих поправок был внесен в Государственную думу 25 августа. После его принятия должностными лицами будут считаться руководители всех компаний, в которых государство имеет контрольный пакет или контролируется государством. Поправки предлагается внести в ст. 201 (злоупотребление полномочиями — касается коммерческих организаций) и 285 (злоупотребление должностными полномочиями — касается государственных организаций) УК России.
Согласно тексту поправок расширяется перечень лиц, которые считаются должностными и могут быть наказаны по этим статьям. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что руководители госкомпаний или компаний с контрольным пакетом государства сейчас «не являются субъектами таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность», хотя негативные последствия для общества и государства от совершенных ими деяний по своей тяжести соответствуют преступлениям, предусмотренным гл. 30 УК о преступлениях против государственной власти.
«С точки зрения здравого смысла то, что предлагается, кажется разумным, потому что действительно речь идет о госкомпаниях, в которых люди распоряжаются госденьгами, и там действительно возникают те же риски, что у госчиновников», — говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Основные проблемы данных поправок эксперт видит в особенностях правоприменения, так как рассматриваемые в поправках положения органы правоприменения предпочитают трактовать максимально широко.
Альтернативный вариант, когда управляющий
Партнер ФБК Legal Александр Ермоленко считает, что в данный момент нет правовой лакуны, которую нужно было бы заполнять. Те составы преступления, о которых идет речь в законопроекте, уже есть в правовой системе и касаются коррупции в коммерческих организациях, которыми госкомпании и являются. Главный вопрос лежит в плоскости правоприменения существующих норм в отношении руководителей госкомпаний, говорит Ермоленко.
Согласен с тем, что правовые инструменты уже существуют, и адвокат АК «Юков и партнеры» Яков Гаджиев. Но принятие данных поправок позволит правоохранительным органам самостоятельно определять наличие или отсутствие ущерба для государственных компаний, также поправки упрощают порядок возбуждения уголовных дел против их руководителей.