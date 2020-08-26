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03:58 (мск), источник: Ведомости

Правительство приравняло в УК менеджеров госкомпаний к должностным лицам

Это позволит проще возбуждать уголовные дела.

Источник: Ведомости

Законопроект с текстом этих поправок был внесен в Государственную думу 25 августа. После его принятия должностными лицами будут считаться руководители всех компаний, в которых государство имеет контрольный пакет или контролируется государством. Поправки предлагается внести в ст. 201 (злоупотребление полномочиями — касается коммерческих организаций) и 285 (злоупотребление должностными полномочиями — касается государственных организаций) УК России.

Согласно тексту поправок расширяется перечень лиц, которые считаются должностными и могут быть наказаны по этим статьям. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что руководители госкомпаний или компаний с контрольным пакетом государства сейчас «не являются субъектами таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность», хотя негативные последствия для общества и государства от совершенных ими деяний по своей тяжести соответствуют преступлениям, предусмотренным гл. 30 УК о преступлениях против государственной власти.

В пояснительной записке также говорится, что сейчас уголовное преследование менеджеров подобных структур осложняется «отсутствием заявлений об ущербе в правоохранительные органы со стороны потерпевших материнских структур, зачастую не заинтересованных в публичной огласке происшествий».

«С точки зрения здравого смысла то, что предлагается, кажется разумным, потому что действительно речь идет о госкомпаниях, в которых люди распоряжаются госденьгами, и там действительно возникают те же риски, что у госчиновников», — говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.

Основные проблемы данных поправок эксперт видит в особенностях правоприменения, так как рассматриваемые в поправках положения органы правоприменения предпочитают трактовать максимально широко.

По факту, говорит Яковлев, принятие такого законопроекта будет означать повышение рисков для руководителей госкомпаний, которые могут отреагировать на такие правовые новеллы итальянской забастовкой, когда все работают по правилам, но ничего не происходит.

Альтернативный вариант, когда управляющий что-то делает, может привести к формальному нарушению правил. Под санкции, полагает эксперт, могут попасть как люди, работающие ради собственной выгоды, так и просто инициативные работники.

Партнер ФБК Legal Александр Ермоленко считает, что в данный момент нет правовой лакуны, которую нужно было бы заполнять. Те составы преступления, о которых идет речь в законопроекте, уже есть в правовой системе и касаются коррупции в коммерческих организациях, которыми госкомпании и являются. Главный вопрос лежит в плоскости правоприменения существующих норм в отношении руководителей госкомпаний, говорит Ермоленко.

Согласен с тем, что правовые инструменты уже существуют, и адвокат АК «Юков и партнеры» Яков Гаджиев. Но принятие данных поправок позволит правоохранительным органам самостоятельно определять наличие или отсутствие ущерба для государственных компаний, также поправки упрощают порядок возбуждения уголовных дел против их руководителей.

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