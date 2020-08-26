04:13 (мск), источник: Известия
Россиян защитят от звонков банковских мошенников
Мобильные операторы вместе с банками создадут
В ближайшее время Минэкономразвития внесет его на рассмотрение в правительство, а после одобрения — в Госдуму, сообщили в АНО «Цифровая экономика».
Как выяснили «Известия», готовятся изменения в ФЗ «О связи». Согласно ему, оператор не может обрабатывать содержание бесед и сообщений. Но технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, например, их длительность и количество, сказано в предложениях организации к проектам для «песочниц».
При этом у всех операторов уже есть подобные решения, но обмен данными при работе подобных систем пока нечетко прописан в законодательстве, отметил источник «Известий», близкий к одной из компаний.
Эффективность технологии может оказаться низкой, так как мошенники могут найти способ обойти и такую защиту, считает партнер и руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte в СНГ Антон Шульга.