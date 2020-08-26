В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Об этом 26 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-центра форума.
«В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренены такие понятия, как “дедовщина”, “казарменное хулиганство”», — передает агентство.
Это повлияло на желание россиян проходить срочную службу в армии и на качество самой службы. В свою очередь начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что этого удалось добиться за счет слаженной работы военной полиции, военно-политического управления Минобороны, а также командиров частей.
Система профилактической работы направлена на предупреждение преступлений в самой ранней их стадии, «начиная с выявления и пресечения дисциплинарных проступков».