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10:31 (мск), источник: Известия

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.

Источник: Известия

Об этом 26 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-центра форума.

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«В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренены такие понятия, как “дедовщина”, “казарменное хулиганство”», — передает агентство.

Это повлияло на желание россиян проходить срочную службу в армии и на качество самой службы. В свою очередь начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что этого удалось добиться за счет слаженной работы военной полиции, военно-политического управления Минобороны, а также командиров частей.

Система профилактической работы направлена на предупреждение преступлений в самой ранней их стадии, «начиная с выявления и пресечения дисциплинарных проступков».

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