11:37 (мск), источник: Lenta.Ru
На Украине узаконили инженерок и социологинь
На Украине официально разрешили использовать феминитивы в качестве названия профессий в кадровой документации, сообщает «Страна.ua».
Изменения в классификаторе профессий узаконило своим приказом министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Согласно документу, названия профессий в классификаторе приводятся в мужском роде за исключением тех, что используются исключительно в женском: нянька, горничная, швея.
Однако работница может потребовать при внесении записи в кадровую документацию использовать феминитив. В приказе приводятся примеры женских вариантов названий профессий: инженерка, станочница широкого профиля, социологиня.
Издание напоминает, что еще в 2018 году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала
Кроме того, в мае 2019 года сообщалось, что министерство образования и науки Украины приняло новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов. В качестве примеров приводились такие слова, как поэтка, членкиня и критикесса.