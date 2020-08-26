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13:14 (мск), источник: РИА Новости

МВД Белоруссии объяснило, почему «испортило» паспорта россиян

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Внесение в паспорта иностранцев при принятии правоохранительными органами Белоруссии решений о временном запрете на въезд в республику соответствующей отметки является стандартной практикой и осуществляется в рамках национального законодательства, сообщили РИА Новости в среду в белорусском МВД.

Источник: РИА Новости

«Это обычная практика, соответствующая национальному законодательству, что при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что решение о временном запрете иностранцам на въезд с проставлением соответствующей отметки в паспорте принимается «не просто так, а потому что они (высылаемые иностранцы, которым запрещается въезд в Белоруссию в дальнейшем — ред.) нарушили законодательство республики».

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В МВД подчеркнули, что нет таких международных норм, которые бы запрещали Белоруссии вносить подобные отметки в паспорта иностранцев.

При этом собеседник отметил, что даже если иностранцы, которым запрещен въезд в страну, поменяют паспорта на новые, их данные останутся в соответствующих базах правоохранительных органов и они все равно не смогут легально попасть на территорию страны.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет. В частности, власти Белоруссии закрыли въезд в страну на пять лет фотокорреспонденту МИА «Россия сегодня» Илье Питалеву. Соответствующий штамп, пояснил он, поставили в его российский паспорт. Кроме того, из Белоруссии были высланы три журналиста «Дождя», редакция направила жалобу на это постановление. Также запрещен въезд в страну журналисту Znak.com Никите Телиженко, сотруднику «Медузы» Максиму Солопову и другим. В МВД России РИА Новости сообщили, что паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в РФ недействительными, но ответственности за это сотрудники изданий не понесут.

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13:21 (мск)© Ньюстюб
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