13:29 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле оценили предложение наделить Госсовет «сверхполномочиями»
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Структура Госсовета РФ сейчас обсуждается, решение примет президент, сообщил журналистам в среду
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что, по его мнению, Госсовет должен иметь сверхполномочия принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике. Он отметил, что Госсовет должен принимать геополитические, стратегические, в отдельных ситуациях кардинальные решения, останавливать тех, кто думает «узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно». Политик поддерживает то, что в Госсовет вошли руководители парламентских фракций, руководство Федерального Собрания, при этом, по мнению Жириновского, влияние Госсовета сейчас не является достаточным.
«Госсовет — это очень важный орган. Действительно, статус получил новое закрепление в конституции. Вы знаете, что буквально через несколько недель мы будем отмечать 20-летие этого важного органа в российской системе координат, российского государства. Что касается различных модальностей, то они обсуждаются. Конечно, во многом это будет зависеть от решений главы государства, который по нашей конституции и занимается определением основ государственной политики», — сказал Песков, отвечая на вопрос, каким должен быть Госсовет после наделения его конституционным статусом.
Годовщина подписания указа о Госсовете отмечается 1 сентября. 20 лет назад президент России подписал указ «О Государственном совете РФ», а 29 сентября состоялось первое заседание органа.