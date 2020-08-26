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14:35 (мск), источник: Вести.Ru

Тихановская: Лукашенко с автоматом вызвал лишь всеобщий смех

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не поняла, зачем Александр Лукашенко взял в руки автомат. Однако вместо того, чтобы напугать граждан страны, он вызвал всеобщий смех, добавила она в интервью французской газете Le Mond.

Источник: Reuters
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Помимо этого, Тихановская продолжает утверждать, что президент Лукашенко не легитимен, все белорусы хотят, чтобы он ушел. Рано или поздно это произойдет благодаря мирным протестам и забастовкам, уверена экс-кандидат.

Также Тихановская отмечает, что репрессии против оппозиции стали менее заметными, но более точечными. Что касается сотрудников силовых ведомств, то большинство из них не в чем обвинить. Однако те, кто приказывал совершать преступления, должны быть наказаны.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. 80% граждан проголосовали за действующего президента Александр Лукашенко. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, которая набрала всего 10%. По мнению оппозиции, выборы были фальсифицированы. Поэтому в ряде белорусских городов прошли массовые акции протеста.

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