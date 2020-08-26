Тихановская: Лукашенко с автоматом вызвал лишь всеобщий смех

14:35 (мск), источник: Вести.Ru
Помимо этого, Тихановская продолжает утверждать, что президент Лукашенко не легитимен, все белорусы хотят, чтобы он ушел. Рано или поздно это произойдет благодаря мирным протестам и забастовкам, уверена
Также Тихановская отмечает, что репрессии против оппозиции стали менее заметными, но более точечными. Что касается сотрудников силовых ведомств, то большинство из них не в чем обвинить. Однако те, кто приказывал совершать преступления, должны быть наказаны.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. 80% граждан проголосовали за действующего президента Александр Лукашенко. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, которая набрала всего 10%. По мнению оппозиции, выборы были фальсифицированы. Поэтому в ряде белорусских городов прошли массовые акции протеста.