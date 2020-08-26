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15:23 (мск), источник: РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза «скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом».

Источник: РИА Новости

«Этот углеродный налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам. Для российской экономики, с чем собственно и связано наше текущее обсуждение, это тоже будет иметь весьма серьезные последствия. Могут пострадать наши базовые отрасли, такие как черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика», — сказал он на совещании, посвященном обеспечению долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС.

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По словам зампредседателя Совета Безопасности, потери российских экспортеров из-за такого «трансграничного регулирования» могут достичь миллиардов евро, а потребление отечественных нефти и угля значительно сократится.

Кроме того, подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений и комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений, «включая рамочную конвенцию ООН по изменению климата, которая не позволяет использовать меры борьбы с изменением климата для ограничения международной конкурентоспособности», отметил Медведев.

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«Страны, которые ориентируются в своих поставках на экспорт, это не только Россия, это например, Германия, весьма сдержанно к этой инициативе относятся. Ну и крупнейшие экономические державы к этому тоже относятся без восторга, я имею ввиду и Соединенные Штаты Америки, и Китайскую Народную Республику», — подчеркнул он.

Ранее Евросоюз заявил о намерении ввести в рамках плана «Зеленая сделка» «углеродный налог» на импортируемые иностранные товары. По мнению европейских чиновников, эта мера уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, которые используют более дешевые технологии с высокими выбросами СО2. Именно они, по мнению специалистов, повлияли на темпы глобального изменения климата.

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