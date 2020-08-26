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17:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

Светлана Алексиевич: сегодняшнее время требует новых форм борьбы

Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе, была допрошена в Следственном комитете Беларуси как член Координационного совета, который ставит своей целью проведение новых президентских выборов и организацию переговоров с действующим главой государства Александром Лукашенко.

Источник: GETTY IMAGES

«Я иду совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой. Все, что мы сделали, это вполне законно. Более того — это очень нужно сегодня. Потому что если нас будут разделять, если мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне. Наша цель была только объединить общество. Нет речи ни о каком перевороте», — заявила Алексиевич накануне допроса.

Следственный комитет расследует уголовное дело «по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

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В таких действиях подозревается Координационный совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской — главного соперника Лукашенко на прошедших президентских выборах. Светлана Алексиевич входит в президиум этого совета.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил 20 августа, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти и причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Алексиевич пробыла в здании СК 40 минут: писательница отказалась свидетельствовать против себя, и на этом допрос закончился.

Алексиевич остается в статусе свидетеля.

«У нас на глазах делается белорусская нация, белорусский народ, — заявила Алексиевич собравшимся ее поддержать. — Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. И, если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было».

Диалогу поможет Путин?

По словам литератора, западные СМИ обратили внимание на то, что белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир.

«Мы предлагаем некий новый способ — не обязательно пойти занять почту и телеграф, а предлагаем мирный способ борьбы. Это то, чего требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит и человек ценит свою жизнь», — сказала Алексиевич.

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Она осудила насилие и противостояние в белорусском обществе, призвав к консолидации на принципах уважения друг к другу.

По словам Алексиевич, мир должен помочь белорусам добиться диалога с Лукашенко. Возможно, сказала она, следует привлечь к организации такого диалога Россию и ее лидера Владимира Путина.

«Чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой», — сказала писательница.

Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову и Павла Латушко.

Двое членов президиума совета — Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский- были задержаны 24 августа у проходной МТЗ. Их обвинили в организации несанкционированных мероприятий и осудили на 10 суток ареста.

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