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18:43 (мск), источник: Коммерсантъ

США внесли в черный список три российских НИИ

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в черный список (.pdf) три российский научно-исследовательских центра. Власти США подозревают эти центры в связях с российскими программами химического оружия и биологических вооружений.

В список попали:

  • 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ (33-й ЦНИИИ; является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты);
  • 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ (48-й ЦНИИ; является головным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России; участвовал в разработке вакцины от коронавируса вместе с Центром имени Гамалеи). Ограничительные меры распространяются на три объекта 48-го ЦНИИ — в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области;
  • Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ; является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия).

«Есть разумные основания полагать, что 33-й ЦНИИИ является объектом Министерства обороны РФ, связанным с российской химической программой и полигоном химического оружия, а также что ГосНИИОХТ связан с российской программой химического оружия… Также имеются разумные основания полагать, что 48-й ЦНИИ связан с российской программой создания биологического оружия», — говорится в документе.

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