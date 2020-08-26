18:43 (мск), источник: Коммерсантъ
США внесли в черный список три российских НИИ
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в черный список (.pdf) три российский
В список попали:
«Есть разумные основания полагать, что 33-й ЦНИИИ является объектом Министерства обороны РФ, связанным с российской химической программой и полигоном химического оружия, а также что ГосНИИОХТ связан с российской программой химического оружия… Также имеются разумные основания полагать, что 48-й ЦНИИ связан с российской программой создания биологического оружия», — говорится в документе.