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22:49 (мск), источник: Интерфакс

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает в среду Пентагон.

«Глава комитета начальников штабов генерал Марк Милли провел сегодня по телефону переговоры с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым», — говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

Оно не уточняет, каких тем коснулись Милли и Герасимов в ходе разговора.

Ранее в среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что несколько американских военнослужащих получили травмы в сирийской провинции Хасака, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство.

Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение. По первым данным, травмированы до четырех военных США. Западные СМИ подчеркивают, что ни одна из сторон при этом не применила оружие.

Кроме того, по утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет. «Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район», — пишет CNN.

Арабский портал «Аль-Масдар» опубликовал несколько любительских видео невысокого качества с места происшествия. На них видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На кадрах также можно разглядеть другие военные транспортные средства, видимо, не принимающие участие в инциденте.

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