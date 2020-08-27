01:52 (мск), источник: РИА Новости
Белый дом обвинил Россию в нарушении правил деконфликтинга в Сирии
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
«Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на
По его словам, во избежании конфликта американский бронеавтомобиль покинул место происшествия.
В Вашингтоне заявили, что «такие небезопасные и непрофессиональные действия» идут вразрез с
По словам Уллиота, США не хотят эскалации, но имеют «неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий».
Ранее в Пентагоне сообщили, что глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне.
СМИ писали, что перед этим на