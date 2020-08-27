Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
01:52 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом обвинил Россию в нарушении правил деконфликтинга в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа», — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.

По его словам, во избежании конфликта американский бронеавтомобиль покинул место происшествия.

В Вашингтоне заявили, что «такие небезопасные и непрофессиональные действия» идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов.

По словам Уллиота, США не хотят эскалации, но имеют «неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий».

Ранее в Пентагоне сообщили, что глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне.

СМИ писали, что перед этим на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел некий инцидент. Официального подтверждения этой информации со стороны Москвы не было.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Урок клиники 'Шарите' для России
Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам
Прокуратура после критики Путина начала проверку сделки по БСК
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Москву затопило из-за ливня (видео)
Россияне рассказали об обстановке на курортах Турции
МВД провело обыски по делу о хищении 1 млрд рублей в Роскосмосе
Путин указал Фалькову на рост цен обучения в некоторых вузах
Hi-Tech
Раскрыты ключевые фишки iPhone 12 Смартфон становится все «профессиональнее»
Кино
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото Вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригезом актриса будет вести новый проект «Золото Геленджика»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели Число зачавших ребенка во время отпуска россиянок выросло
Леди
4 грубые ошибки в макияже, которые не следует совершать после 40 Ошибки, которые прощаются в более юном возрасте, со временем могут испортить весь образ и сделать тебя намного старше.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь