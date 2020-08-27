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05:46 (мск), источник: Известия

В посольстве назвали беспочвенными санкции США против российских НИИ

Российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии беспочвенным и намерена получить объяснения от Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: Известия

Антонов отметил, что в диппредставительстве знают о том, что американские власти подозревают российские НИИ в связях с программой химических и биологических вооружений, но добавил, что никаких доказательств данных утверждений не представлено.

Также дипломат напомнил, что на данный момент именно США владеют существенным запасом боевых отравляющих веществ и тянут с их уничтожением под различными предлогами.

Антонов призвал Вашингтон прекратить поиски несуществующих проблем и приложить усилия к скорейшей химической демилитаризации, говорится на странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

26 августа сообщалось, что бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России.

Внесение российских НИИ в списки министерства торговли США означает, что, согласно имеющимся регламентам, американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.

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