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09:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский проинформировал представителя США о продвижении к миру в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом в Кривом Роге. Об этом сообщает «Страна.ua».

Источник: Reuters

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество Украины и США, в том числе вопросы финансовой и военной поддержки украинской стороны. Биган отметил, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины.

Зеленский подробно проинформировал представителя США о состоянии переговоров по Донбассу и продвижении сторон к миру. Биган назвал большим достижением сохранение режима прекращения огня в течение месяца.

Говоря о международной политике, дипломат очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы. Стороны обсудили также события в Белоруссии, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

26 августа Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. В частности, они затронули вопросы сотрудничества, процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также ситуацию в Белоруссии. Зеленский выразил надежду, что свобода белорусов будет реализована в ближайшее время.

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