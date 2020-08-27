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12:11 (мск), источник: Ведомости

Генсек НАТО заявил об обязанности Лукашенко уважать права человека

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обязан уважать фундаментальные права человека, включая свободу слова и право на мирный протест, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает Reuters.

Источник: AFP 2020

«Правящие власти в Минске обязаны демонстрировать полное уважение к фундаментальным правам, включая свободу слова и право на мирный протест», — сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что народ Белоруссии должен сам решать свое будущее.

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Столтенберг заверил, что НАТО не наращивает военную мощь в регионе, поэтому попытка использовать этот факт как предлог для подавления мирных протестов «неоправданна». Ранее, 22 августа, Лукашенко объявил о приведении вооруженных сил Белоруссии в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Литвы и Польши.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным, объявленным ЦИК, Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 г., набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская, выступавшая кандидатом от оппозиции, — 10,09%. После этого в стране начались массовые протесты и забастовки рабочих, которые длятся по сей день. Выступая в Европарламенте 25 августа, Тихановская сообщила о шести погибших в ходе протестов и нескольких десятков пропавших без вести и призвала остановить насилие в республике. В ЕС заявили, что не признают итоги выборов в Белоруссии.

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