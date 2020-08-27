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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Интервью Владимира Путина по актуальным темам (видео)

Президент России Владимир Путин дал ведущему ВГТРК Сергею Брилеву большое интервью по актуальным темам, сообщает телеканал «Россия 24» (ВГТРК).

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву дал «много оценок, которые еще не звучали». Об этом заявил журналистам ТАСС в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этом году в связи с пандемией не было традиционной «прямой линии» с главой государства, однако Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. О сроках проведения «прямой линии» в 2020 году точно не сообщалось. В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения «прямой линии» пока не определены.

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