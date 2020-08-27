13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Интервью Владимира Путина по актуальным темам (видео)
Президент России Владимир Путин дал ведущему ВГТРК Сергею Брилеву большое интервью по актуальным темам, сообщает телеканал «Россия 24» (ВГТРК).
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву дал «много оценок, которые еще не звучали». Об этом заявил журналистам ТАСС в четверг
В этом году в связи с пандемией не было традиционной «прямой линии» с главой государства, однако Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. О сроках проведения «прямой линии» в 2020 году точно не сообщалось. В июле