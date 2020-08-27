Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии

Путин сообщил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии, не перейдут границ, не начнут разбой». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1», фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовала ведущая Ольга Скабеева.
По его словам, Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.
«У нас есть, конечно обязательства перед Белоруссией. И Лукашенко так и поставил вопрос: он хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв их сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились, что он не будет использован, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля», — сказал российский президент.
«Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем. Необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске», — подчеркнул российский президент.
15 августа занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о том, что в случае внешней военной угрозы его стране будет оказана помощь. «У нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Лукашенко.
Однако через несколько дней пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит необходимости в оказании военной помощи властям Белоруссии. Тогда пресс-секретарь подчеркнул, что обязательства по военному содействию представлены в Договоре о коллективной безопасности, согласно которому помощь требуется лишь в тех случаях, когда на страну — участницу договора совершается нападение извне. Вмешательство в случае внутренних волнений в договоре не предусмотрено.