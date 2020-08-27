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13:45 (мск), источник: РБК

Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии

По мнению Путина, пока условий для задействования российских сил в Белоруссии нет, но это может случиться, если ситуация обострится. По просьбе Лукашенко Москва уже создала резерв из силовиков.

Источник: AP 2020

Путин сообщил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии, не перейдут границ, не начнут разбой». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1», фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовала ведущая Ольга Скабеева.

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По его словам, Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.

«У нас есть, конечно обязательства перед Белоруссией. И Лукашенко так и поставил вопрос: он хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв их сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились, что он не будет использован, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля», — сказал российский президент.

«Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем. Необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске», — подчеркнул российский президент.

15 августа занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о том, что в случае внешней военной угрозы его стране будет оказана помощь. «У нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Лукашенко.

Однако через несколько дней пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит необходимости в оказании военной помощи властям Белоруссии. Тогда пресс-секретарь подчеркнул, что обязательства по военному содействию представлены в Договоре о коллективной безопасности, согласно которому помощь требуется лишь в тех случаях, когда на страну — участницу договора совершается нападение извне. Вмешательство в случае внутренних волнений в договоре не предусмотрено.

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