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14:21 (мск), источник: Ведомости

Эстония первой ввела санкции из-за ситуации в Белоруссии

Правительство Эстонии приняло постановление о введении запрета на въезд в страну лиц, которые могут быть ответственны за фальсификацию выборов президента в Белоруссии и связанное с этим насилие, сообщила пресс-служба кабмина страны. Список конкретных лиц, против которых вводятся санкции, утвердит министр иностранных дел.

Источник: Reuters

«Цель введенных Эстонией фокусных санкций — осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию», — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

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Эстония не признала результаты прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, победу в которых, по официальным данным, одержал занимающий этот пост с 1994 г. Александр Лукашенко. Из сообщения правительства Эстонии следует, что «санкции вводятся координированно с Латвией и Литвой». Также к введению санкций готовится Европейский союз.

О намерении ЕС ввести санкции против некоторых должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов» стало известно 19 августа. При этом совет ЕС намеревался изучить вопрос о введении санкций против Лукашенко.

С 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции и забастовки рабочих. Представляющая оппозицию на прошедших выборах Светлана Тихановская, поддержка которой, по данным ЦИК, составила 10,09%, выступая в Европарламенте, заявила о шестерых погибших гражданах и десятках пропавших без вести во время событий в республике.

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