Эстония первой ввела санкции из-за ситуации в Белоруссии

«Цель введенных Эстонией фокусных санкций — осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию», — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
Эстония не признала результаты прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, победу в которых, по официальным данным, одержал занимающий этот пост с 1994 г. Александр Лукашенко. Из сообщения правительства Эстонии следует, что «санкции вводятся координированно с Латвией и Литвой». Также к введению санкций готовится Европейский союз.
О намерении ЕС ввести санкции против некоторых должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов» стало известно 19 августа. При этом совет ЕС намеревался изучить вопрос о введении санкций против Лукашенко.
С 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции и забастовки рабочих. Представляющая оппозицию на прошедших выборах Светлана Тихановская, поддержка которой, по данным ЦИК, составила 10,09%, выступая в Европарламенте, заявила о шестерых погибших гражданах и десятках пропавших без вести во время событий в республике.